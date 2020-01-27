Роспотребнадзор: готовы меры против распространения коронавируса в России

Роспотребнадзор: готовы меры против распространения коронавируса в России
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Ученые из Китая рассказали об источнике нового коронавируса
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Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на предотвращение распространения нового коронавируса на территории России. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на сайте ведомства.

В чем суть мер, в уведомлении не уточняется. При этом сказано, что они оперативно подготовлены по поручению Правительства РФ. «Ситуация остается на строгом контроле», — заверяют в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство опубликовало профилактические рекомендации в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

По данным СМИ, за истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.

Между тем семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.

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