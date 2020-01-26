Компания Disney приступила к созданию сиквела «Капитана Марвел»

Кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма «Капитан Марвел». Об этом в воскресенье сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Сценарий к ленте может написать Меган МакДоннелл, которая сейчас работает над мини-сериалом Marvel Studios «ВандаВижен». Соавторы первой части Анна Боден и Райан Флек также будут участвовать в проекте. Режиссер картины еще не найден. По имеющейся у СМИ информации, история будет происходить в наше время. Премьера фильма намечена на 2022 год.