Компания Disney приступила к созданию сиквела «Капитана Марвел»

Компания Disney приступила к созданию сиквела «Капитана Марвел»
Виталий Невар / Новый Калининград

Кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма «Капитан Марвел». Об этом в воскресенье сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Сценарий к ленте может написать Меган МакДоннелл, которая сейчас работает над мини-сериалом Marvel Studios «ВандаВижен». Соавторы первой части Анна Боден и Райан Флек также будут участвовать в проекте. Режиссер картины еще не найден. По имеющейся у СМИ информации, история будет происходить в наше время. Премьера фильма намечена на 2022 год.


Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter