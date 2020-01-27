Ученые из Китая рассказали об источнике нового коронавируса

Следы нового вируса эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на China Daily.

Специалисты собрали 585 образцов, 33 из них показали положительный результат на вирус. Брали пробы из 22 киосков и мусоровозов, большинство находились в западной части рынка. Сообщается, что в этой части рынка продавали диких животных. Исследователи подтвердили, что источником вируса являются они. Но какое именно животное было заражено изначально, пока неизвестно. Также в центре рассказали, что коронавирус на 90% схож с обнаруженным у летучих мышей в Чжошуане.

Однако сообщается, что первый из заразившихся новым коронавирусом не был на рынке морепродуктов. О симптомах новой болезни впервые стало известно 1 декабря. Ученые отметили, что ни у кого из домочадцев заболевшего не было повышения температуры и респираторных симптомов.

Глава Госкомитета по здравоохранению Китая Ма Сяовэй уверил, что инкубационный период нового коронавируса от одного до 14 дней. Она отметила, что в этот период можно заразиться вирусом.