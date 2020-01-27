Найден отец братьев, оставленных в Шереметьево

Найден отец братьев, оставленных в Шереметьево
Виталий Невар / Новый Калининград
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Отца детей, оставленных в Шереметьево, нашли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

«Нашли папу, в ближайшее время, думаю, будет информация, какие в отношении него будут меры. Мы уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законного представителя является серьезным нарушением», — рассказала она.

Детский омбудсмен сообщила, что поговорила с мальчиками, по ее словам, дети «очень отзывчивые, добрые». Состояние здоровья братьев удовлетворительное.

«Поговорила с докторами, вопросов пока к соматическому состоянию здоровья нет, но обследование будет проводиться, проведена лишь часть обследования, с ними побеседовали психологи, взяли необходимые анализы, в ближайшее время будет более подробная информация. Пока к состоянию здоровья вопросов нет, оно удовлетворительно», — добавила она.

Ранее стало известно, что мужчина после прилета из Хабаровска оставил двоих детей в аэропорту. Он просил определить их «во временный дом приюта». Поступок он мотивировал отсутствием у него средств на содержание детей.

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