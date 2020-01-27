В России прошли пикеты в защиту калининградца, подозреваемого в оправдании нацизма

В нескольких городах России представители Либертарианской партии России (ЛПР) устроили серию одиночных пикетов в поддержку калининградца Николая горелова, который подозревается в реабилитации нацизма. Акции прошли в воскресенье, 26 января, сообщается на официальной странице калининградского отделения партии в соцсети.



«Мы уже писали про вызовы на допрос Николая, но сейчас на калининградца завели уголовное дело за сатирическое произведение на тему Второй Мировой войны и ему нужна наша поддержка ещё больше, чем раньше, — говорится в сообщении ЛПР. — Либертарианцы из разных городов России требуют прекратить репрессии в отношении наших сопартийцев и мы полностью поддерживаем это требование».

Представитель регионального отделения ЛПР Иван Лузин рассказал «Новому Калининграду», что пикеты прошли в Калининграде, Москве, Воронеже и Вологде.

В Калининграде в отношении 34-летнего блогера Николая Горелова (псевдоним — Кириченко) Следственный комитет возбудил уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в «ВКонтакте». По версии следствия, калининградец опубликовал у себя на странице текст, оскорбляющий память о Великой Отечественной войне.



Николай Горелов заявил, что не считает художественный текст, в котором поднимались темы насилия красноармейцев над пленным германским населением и репрессии против самих красноармейцев после окончания войны, поводом для уголовного преследования.

24 января Николай Горелов побывал в Следственном комитете, где его уже официально ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда». В документе говорится, что 9 мая 2018 года калининградец разместил на своей странице в «ВКонтакте» текстовое сообщение, «содержащее сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России». При этом в постановлении не указывается в каких конкретно фразах и предложениях усмотрено нарушение закона, но отмечается, что пост калининградца был просмотрен «не менее 685 раз».