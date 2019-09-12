Калининградский блогер об уголовном деле: «Оправдательного приговора не ожидаю»

Николай Горелов. Фото из личного архива
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В Калининграде в отношении 34-летнего блогера Николая Горелова (псевдоним — Кириченко) Следственный комитет возбудил уголовное дело за реабилитацию нацизма из-за поста в «ВКонтакте». По версии следствия, калининградец опубликовал у себя на странице текст, оскорбляющий память о Великой Отечественной войне. Сам Горелов рассказал «Новому Калининграду», что не считает художественные текст поводом для уголовного преследования и не верит в положительный исход своего дела.

Николай Горелов полагает, что материалы следователям передали сотрудники Центра «Э», из-за претензий которых блогера уже неоднократно вызывали на беседы в Следственный комитет и даже пытались возбудить уголовное дело. «Было много вызовов в Следственный комитет: начиная с конца октября и заканчивая декабрем 2019 года. По первому делу мне предъявляли оскорбление символов воинской славы и оскорбление чувств верующих. Там были какие-то перепосты чужих текстов, сделанные мной несколько лет назад. Было принято решение не возбуждать уголовное дело, я так понимаю, из-за срока давности», — говорит Горелов.

Материалов нынешнего уголовного дела калининградец еще не видел — 4 января он пришел вместе с адвокатом в Следственный комитет, где ему «устно сообщили», что в отношении него будет возбуждено дело «за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы». «В данном случае речь идет о моей статье примерно на пять тысяч знаков. Это художественный текст, где поднимаются темы насилия красноармейцев над пленным германским населением, репрессии против самих красноармейцев — то есть посылание их в ГУЛАГ после окончания Второй мировой войны, создание Северной Кореи — как результат победы Красной Армии в Азии над Японской империей, и также похищение граждан Японии спецслужбами Северной Кореи, — говорит Горелов. — Этот текст был откровенно литературным. Из этого я делаю выводы, что креативное мышление в этой стране не нужно. Меня преследуют за художественную литературу — это откровенно уже советизм в духе 70-х годов».

По словам калининградца, в Следственном комитете ему не пояснили, какие конкретно тезисы из опубликованного текста экспертиза сочла оскорбляющими память ветеранов и оправдывающими нацизм. Горелов признается, что даже не помнит, когда конкретно разместил у себя на странице данный текст: «Этот пост, со слов следователей, был сделан в мае позапрошлого года. Но мне трудно судить, поскольку этот и многие другие посты я удалил в разное время по разным причинам — большую часть за неактуальностью».

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, которую инкриминируют блогеру, — штраф до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов либо исправительные работы на срок до одного года. Горелов уверен, что судебный процесс по его делу, скорее всего, завершится обвинительным приговором. Его адвокат Мария Бонцлер намерена добиваться рассмотрения дела судом присяжных. «Зная судебную систему РФ, разумеется, я оправдательного приговора не ожидаю. И даже если он будет, то, скорее всего, он будет обжалован, потому что товарищи из Центра „Э“ сильно хотят, чтобы мне было плохо», — уверен Горелов.

Он предполагает, что повышенный интерес к его персоне со стороны Центра «Э» может быть в некоторой степени связан с его активной гражданской позицией, которую он неоднократно публично озвучивал. «Думаю, тут много чего может быть: и блог на „Эхе Москвы“, и в целом моя вполне гласная позиция против путинского государства, и мое стремление в том, что я сочиняю, распространять критическое мышление, естественно, является крайне вредным для любого тоталитарного режима».

Особую внимательность сотрудники Центра «Э», считает Горелов, проявляют не только к его публикациям в соцсетях: недавно возбудили уголовное дело в отношении другого калининградца — Михаила Фельдмана, который подозревается в оскорблении государственной символики РФ. Около года назад Фельдман разместил в соцсети пост с изображением триколора и подписью «Вытирайте ноги» — теперь ему инкриминируют ст. 329 УК РФ (Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации). «Я думаю, что эти процессы связаны друг с другом. Наверное, у эшников был план, который надо выполнить к концу года, и они решили вытащить из закромов вот эти материалы», — отметил блогер.

Горелов известен не только как автор блога на сайте «Эхо Москвы» и публикаций в соцсетях, но еще и как участник некоторых протестных акций в Калининграде. Он заявляет, что, несмотря на уголовное преследование, не намерен отказываться от публичной деятельности. «Ситуация, конечно, не очень располагающая к творчеству. Ранее я был не сильно политически активным. Я просто хотел сидеть и писать — мне это было более интересно. Но сейчас меня, по сути дела, толкают на какую-то большую политическую активность, даже если я и не собирался», — заключил Горелов.


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