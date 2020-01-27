Стало известно, во сколько бюджету обойдется свет для стадиона «Калининград»

Стало известно, во сколько бюджету обойдется свет для стадиона «Калининград»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областное госучреждение «Стадион „Калининград“» заключило с «Янтарьэнергосбыт» контракт на поставку электроэнергии в 2020 году. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно договору от 22 января, за освещение стадиона его руководство готово заплатить в этом году 29,4 млн руб., то есть в среднем 80,3 тыс. руб. в день. Поставщик должен «обеспечить надежную и бесперебойную поставку качественной электрической энергии», отмечается в контракте.

Напомним, охрана и уборка стадиона «Калининград» в 2020 году обойдется бюджету области в 57,3 млн руб. Еще 9 млн руб. будет стоить уход за газоном.

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