Стало известно, во сколько бюджету обойдется свет для стадиона «Калининград»

Областное госучреждение «Стадион „Калининград“» заключило с «Янтарьэнергосбыт» контракт на поставку электроэнергии в 2020 году. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно договору от 22 января, за освещение стадиона его руководство готово заплатить в этом году 29,4 млн руб., то есть в среднем 80,3 тыс. руб. в день. Поставщик должен «обеспечить надежную и бесперебойную поставку качественной электрической энергии», отмечается в контракте.

Напомним, охрана и уборка стадиона «Калининград» в 2020 году обойдется бюджету области в 57,3 млн руб. Еще 9 млн руб. будет стоить уход за газоном.