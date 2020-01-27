Подрядчик требовал от ЕСОО 91 млн за расхождение планов с реальностью «в разы»

Подрядчик требовал от ЕСОО 91 млн за расхождение планов с реальностью «в разы»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

Арбитражный суд Калининградской области отказал в иске «Сибирской экологической компании», которая по заказу областного мусорного оператора («Единая система обращения с отходами») вывозила отходы в восточной части области в 2019 году. Компания требовала выплатить ей почти 91 млн руб. упущенной выгоды из-за того, что, по ее оценкам, планы мусорного оператора, отраженные в закупочной информации (торги проходили в конце 2019 года), разошлись с действительностью.

По утверждению истца, фактическая масса мусора, перевезенная компанией в январе-сентябре 2019 года, оказалась в несколько раз ниже объема, который оговаривался перед заключением контракта с ЕСОО.

Как установил суд, ЕСОО должно было включить в аукционную документацию информацию об объемах образуемого мусора из документов минэкологии, а в контракте речь шла о планируемых объемах мусора, а не о гарантируемых.

Представитель министерства экологии в ходе суда заявил, что данные из территориальной схемы, которые легли в основу разработки документов для торгов, могут расходиться с реальностью, так как являются расчетными. Фактическое же количество отходов определяются путем обработки информации из систем весового контроля.

Ранее стало известно, что калининградский арбитраж удовлетворил иск УФАС о признании незаконным контракта между ЕСОО и «Сибирской экологической компанией», так как последняя не имела лицензии на вывоз мусора в Калининградской области. Решение в законную силу не вступило.

50% долей в «Сибирской экологической компании» принадлежит Дмитрию Рассказову. Ему же принадлежит компания «Северный похоронный дом». Ее директор — Владимир Тарасов учредил фирму «СибИнвестСтрой», с который правительство Калининградской области решило заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода.

Еще 12,5% в «Сибирской экологической компании» принадлежат юристу Юрию Туктарову, который занимался проектом продвижения калининградской концессии по строительству мусоросортировочного комплекса.
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