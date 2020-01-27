Губернатор: у нас есть целые жилые массивы, которые неплохо бы реновировать

Губернатор: у нас есть целые жилые массивы, которые неплохо бы реновировать
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде есть целые «жилые массивы», на которые неплохо бы распространить действие программы по реновации. Об этом журналистам во время рабочего выезда в Зеленоградск в понедельник, 27 января, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Я, конечно, исходил бы из того, что если такое решение будет приниматься, то оно должно приниматься сразу для всех регионов. И механизм с учетом того опыта, который был в Москве, может быть, [нужно] чуть-чуть адаптировать, с учетом того, что рынок жилья все-таки несколько другой регионах, может быть, ввести там какую-то градацию для городов-миллионников, например, и городов поменьше. А так в принципе я считаю, что у нас есть целые не районы, массивы жилые, которые неплохо было реновировать и запустить программу. Не повышая как-то в два-три раза, как это происходит в той же Москве, высотность», — сказал губернатор.

Он также отметил, что не хочет называть, какие именно жилые массивы, по его мнению, требуют реновации, «чтобы это не стало предметом каких-то спекуляций».

Напомним, ранее Антон Алиханов заявил, что региональные власти «давно ждут» распространения программы реновации на Калининградскую область. Программа реновации в Москве с расселением старых пятиэтажек и строительством на их месте более высоких домов стартовала в 2017 году и сопровождалась протестами со стороны жильцов пятиэтажек.

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