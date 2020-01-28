В «Храброво» установили систему наблюдения «Альманах»

В «Храброво» установили систему наблюдения «Альманах»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В аэропорту «Храброво» введена в эксплуатацию многопозиционная система наблюдения «Альманах», наличие которой является одним из условий присвоения II категории точного захода на посадку ИКАО. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Альманах» позволяет определять расположение находящихся на посадочной полосе и рабочей зоне аэродрома воздушных судов, спецтранспорта и прочих объектов, оборудованных ответчиками. Система введена в эксплуатацию в конце декабря прошлого года.

«(Система — прим. «Нового Калининграда») является одним из требований второй категории (ИКАО — прим. «Нового Калининграда»), поэтому работы в этом направлении велись весь прошлый год», — уточнила представитель «Храброво» Наталья Грицун.

Установкой оборудования занимался филиал госкорпорации по организации воздушного движения («Госкорпорация ОрВД»). Пока система находится в процессе отлаживания работы.

Напомним, что в конце декабря 2017 года директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный заявлял, что после реконструкции взлетно-посадочной полосы самолеты смогут садиться и взлетать практически в любых погодных условиях.

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