В областном минздраве не исключают новых проблем с лекарствами для онкобольных

В областном минздраве не исключают новых проблем с лекарствами для онкобольных
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проблема с обеспечением льготными лекарствами

Глава областного минздрава на заседании правительства во вторник допустил возможность возникновения в 2020 году новых проблем с лекарственным обеспечением онкобольных, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас сегодня закуплено в Центральную городскую больницу на 170 млн рублей препаратов, ждем поставки. Плюс 15 февраля мы рассчитываем, что откроем не только Центр женского здоровья, но и Центр амбулаторной онкологической помощи в ЦГКБ, где будет упрощенная система обеспечения льготными препаратами. В областной больнице тоже сейчас проводим анализ, буквально вчера собирались [и проверяли] какие товарные остатки, чтобы скорректировать закупку», — сказал Кравченко.

«То есть, каких-то проблем, нехватки лекарств по онкологии нету?», — спросил губернатор Антон Алиханов.

«Я думаю, что часть из них все-таки у нас возникнет. Мы просто вчера собирались уже с новым руководителем, начали смотреть уже товарные остатки, но все в закупках», — сказал министр.

Напомним, в 2018 году в Калининградской области сложилась тяжелая ситуация с обеспечением пациентов льготными препаратами. В частности, онкобольные жаловались, что не получали необходимые лекарства месяцами. В апреле 2019 года губернатор Антон Алиханов заявил, что ситуация с закупками в регионе стабилизировалась. В конце года снова начали поступать отдельные жалобы на перебои с препаратами.


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