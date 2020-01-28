В Ростуризме рассказали, когда вернутся все организованные туристы из КНР

Все организованные российские туристы, продолжающие свой отдых на территории Китая, вернутся обратно до 4 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.



«По уточненным данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находятся 5604 организованных туриста из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы. Большинство путешественников возвращаются в плановом режиме. А те, кто решил прекратить отдых, имеют возможность досрочно улететь на чартерах. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — процитировали сообщение Ростуризма в издании.

До этого Ростуризм давал туроператорам рекомендацию отказаться от продажи путевок в Китай, поскольку в стране продолжается распространение нового коронавируса. В ведомстве также советовали жителям РФ пересмотреть планы на отдых в КНР, а уже отдыхающим там — не покидать пределов гостиниц или возвращаться на родину.