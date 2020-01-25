Ростуризм рекомендовал операторам отказаться от продажи туров в Китай из-за коронавируса

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью новым коронавирусом в Китае Ростуризм рекомендует жителям РФ отказаться от поездок в эту страну. Туроператорам и агентствам рекомендовано приостановить продажи соответствующих туров, говорится на сайте ведомства.



Туристам, находящимся в КНР, советуют не покидать пределов гостиниц. Туроператоры обязаны предупреждать клиентов о происходящем в Китае. «Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта», — говорится в сообщении.

Телефон горячей линии для туристов 8 499 678 12 03.

По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался; регистрируются многочисленные случаи заражения за пределами КНР.