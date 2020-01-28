Алиханов не увидел «никаких проблем» в решении суда в отношении мусорного оператора

Алиханов не увидел «никаких проблем» в решении суда в отношении мусорного оператора
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не считает, что решение суда о признании недействительным аукциона по вывозу мусора в восточной части региона является проблемой. Об этом он заявил во вторник, 28 января, во время выезда в Черняховск.

По словам Алиханова договор можно расторгнуть, а затем снова провести торги. При этом он уверен, что сложностей с вывозом мусора в связи с этим не возникнет. «Никаких проблем [в этом] не вижу», — заявил Алиханов.

Межде тем, он подверг сомнению позицию антимонопольной службы, которая была инициатором иска в отношение регионального мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО).

«С какими-то решениями ФАС мы согласны, с какими-то спорим, судимся. Ну, есть суд, там всегда можно разобраться, в конце концов. Очень важно достигнуть какого-то конечного результата, того, который нужен жителям. У нас, если помните, была цена на развоз квитанций ниже 7 рублей. Потом провели торги, она стала выше. Сейчас говорят, что эти торги неправильные. Ну, разберутся», — заключил Алиханов.

Ранее арбитражный суд Калининградской области вынес решение о признании недействительным аукциона, организованного ЕСОО в декабре 2018 года по вывозу мусора, а также отменил контракт с «Сибирской экологической компании».

Как видно из решения суда, оператор не имел права заключать трехлетний контракт по вывозу мусора в восточной части области на 2019-2021 годы с компанией из Югры за 479 млн руб., так как у нее не было лицензии для работы в Калининградской области. Компания имела право работать только в Ханты-Мансийском автономном округе.
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