Калининградские таможенники изъяли у гражданина Белоруссии 140 пачек кофе

Гражданин Белоруссии пытался ввезти из Польши в Калининградскую область коммерческую партию кофе, не задекларировав. Об этом корреспонденту «Нового калининграда» в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина ехал на автомобиле «Опель» через пункт пропуска в Мамоново. В ходе таможенного осмотра в багажнике авто инспекторы нашли незадекларированные 140 пачек кофе «Lavazza» весом 37,7 кг. Владелец товара сообщил, что кофе купил в одном из польских магазинов и вез лично для себя.

Тем не менее товар признали коммерческой партией и изъяли. В отношении водителя возбудили дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров ...»). Нарушителю грозит штрафа и конфискация товара.