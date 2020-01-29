Калининградские таможенники изъяли у гражданина Белоруссии 140 пачек кофе

Калининградские таможенники изъяли у гражданина Белоруссии 140 пачек кофе
Фото пресс-службы областной таможни
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Гражданин Белоруссии пытался ввезти из Польши в Калининградскую область коммерческую партию кофе, не задекларировав. Об этом корреспонденту «Нового калининграда» в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина ехал на автомобиле «Опель» через пункт пропуска в Мамоново. В ходе таможенного осмотра в багажнике авто инспекторы нашли незадекларированные 140 пачек кофе «Lavazza» весом 37,7 кг. Владелец товара сообщил, что кофе купил в одном из польских магазинов и вез лично для себя.

Тем не менее товар признали коммерческой партией и изъяли. В отношении водителя возбудили дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров ...»). Нарушителю грозит штрафа и конфискация товара.


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