Калининграду выделяют 2 млрд на строительство нового моста возле двухъярусного

Областной бюджет направляет Калининграду 2 млрд руб. на строительство нового автомобильного моста через реку Преголю возле разводного двухъярусного. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, средства должны быть реализованы в 2021-2022 годах. Работы запланированы в рамках реконструкции двухъярусного моста. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, это только часть необходимых на новый мост ассигнований.

В декабре 2019 года губернатор Алиханов опубликовал в своём Instagram новые эскизы железнодорожного и автомобильного мостов через Преголю. Новыми эскизами предусмотрено сохранение двухъярусного моста в качестве велопешеходного.

До этого власти региона заявили о планах по сносу двухъярусного моста и строительстве на его месте двух новых мостов. Калининградские активисты выступили против демонтажа моста, называя его «памятником таланту и труду инженерии» и «образцом стальной эстетики». Двухъярусный мост в Калининграде признан объектом культурного наследия местного значения.