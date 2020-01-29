На Киевской со следующей недели собираются снова изменить схему движения

На перекрестке улицы Киевской, площади Калинина и Ленинского проспекта меняют схему движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Движение в сторону центра будет перенесено с левой на правую сторону перекрестка. Там уже уложены два нижних слоя асфальта. Изменения в движении вступят в силу на следующей неделе.

До этого момента переложат брусчатку возле остановки. Ее уровень пока выше основной проезжей части, но сравняют дорогу только весной, после укладки верхнего слоя асфальта. Также в данный момент готовят основание под асфальт тротуара на углу проспектов Калинина и Ленинского.

После «рокировки» на перекрёстке со стороны площади Калинина предстоит демонтировать старые рельсы и брусчатку. Дорожный камень складируют для хранения на площадках «Калининград-ГорТранса» — в троллейбусном и в трамвайном депо. После демонтажа будет отрыт котлован под будущую проезжую часть, так называемое «корыто». Будут положены новые рельсы.

По словам главы комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии Олега Кутина, полностью ремонт улицы будет завершен в мае 2020 года. Стоимость контракта — 244 млн рублей, деньги выделены по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».