Асфальт вместо брусчатки: ремонт на перекрестке Киевской и пр-та Калинина (фото)

В Калининграде продолжается капитальный ремонт улицы Киевской. Сейчас происходит демонтаж брусчатки на перекрестке проспектов Калинина и Ленинского. Вместо нее уложат асфальт. Из-за работ временно закрыто сквозное движение по проспекту Калинина и изменены схемы маршрутов общественного транспорта. По словам главы комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии Олега Кутина, полностью ремонт улицы будет завершен в мае 2020 года. Стоимость контракта — 244 млн рублей, деньги выделены по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За ходом работ проследил фотокорреспондент «Нового Калининграда».
Виталий Невар / Новый Калининград
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