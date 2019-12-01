Асфальт вместо брусчатки: ремонт на перекрестке Киевской и пр-та Калинина (фото)

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В Калининграде продолжается капитальный ремонт улицы Киевской. Сейчас происходит демонтаж брусчатки на перекрестке проспектов Калинина и Ленинского. Вместо нее уложат асфальт. Из-за работ временно закрыто сквозное движение по проспекту Калинина и изменены схемы маршрутов общественного транспорта. По словам главы комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии Олега Кутина, полностью ремонт улицы будет завершен в мае 2020 года. Стоимость контракта — 244 млн рублей, деньги выделены по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За ходом работ проследил фотокорреспондент «Нового Калининграда».

Виталий Невар / Новый Калининград



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