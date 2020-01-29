Мусорный оператор опубликовал карту площадок для раздельного сбора в Калининграде

Мусорный оператор опубликовал карту площадок для раздельного сбора в Калининграде
Фото администрации Калининграда
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Региональный оператор по обращению с отходами опубликовал перечень площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора и их карту. Информация размещена на сайте ЕСОО.

Всего таких площадок 60, опубликованы их адреса и фото. Отмечается, что о случаях переполнения контейнеров для раздельного сбора нужно звонить по телефонам: ИП Пауков Олег Михайлович («Зеленое дело») — 8-911-854-75-04; ГП КО «ЕСОО» — 8 (4012) 312-450. Раздельно собранные отходы будут вывозиться в рамках трехстороннего соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области, Администрацией Калининграда и региональным оператором по обращению с отходами.

Напомним, система вывоза отходов с таких площадок должна заработать с 1 февраля. О том, какие именно виды макулатуры, металла и пластика нужно складывать в контейнеры для раздельного сбора, а какие в Калининградской области не подлежат переработке — в памятке «Нового Калининграда».
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