Мусорный оператор опубликовал карту площадок для раздельного сбора в Калининграде

Региональный оператор по обращению с отходами опубликовал перечень площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора и их карту. Информация размещена на сайте ЕСОО.



Всего таких площадок 60, опубликованы их адреса и фото. Отмечается, что о случаях переполнения контейнеров для раздельного сбора нужно звонить по телефонам: ИП Пауков Олег Михайлович («Зеленое дело») — 8-911-854-75-04; ГП КО «ЕСОО» — 8 (4012) 312-450. Раздельно собранные отходы будут вывозиться в рамках трехстороннего соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области, Администрацией Калининграда и региональным оператором по обращению с отходами.