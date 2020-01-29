Правительство региона: по состоянию на 29 января случаев коронавируса не выявлено

Правительство региона: по состоянию на 29 января случаев коронавируса не выявлено
Виталий Невар / Новый Калининград
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За январь в Калининградской области специалисты Роспотребнадзора проверили на предмет инфекционных заболеваний 49,5 тысячи въезжавших в регион пассажиров. По состоянию на 29 января случаев коронавирусной инфекции не выявлено, сообщает пресс-служба областного правительства.

В пограничных пунктах пропуска продолжается контроль за прибывающими из-за рубежа лицами с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. «Схема полностью отработана уже давно, на сегодняшний день также проведены необходимые учения по возможному случаю в аэропорту „Храброво“, — процитировали в пресс-службе Елену Бабуру. — Кроме того, у нас имеется весь спектр необходимого лабораторного оборудования для возможного подтверждения коронавирусной инфекции».

«Помимо пограничных пунктов пропуска отслеживаются все ситуации, связанные с теми, кто прибыл из Китая, в том числе гражданами России, и обратившимися за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Так, трое граждан с подобными симптомами, посещавших КНР в качестве туристов и обратившихся за медицинской помощью, были оперативно госпитализированы и лабораторно обследованы на весь перечень возможных возбудителей респираторных инфекций, включая новый коронавирус. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов выявлен грипп», — рассказали в областном правительстве.

Калининградцам рекомендуется воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации, а также соблюдать меры профилактики респираторных инфекций, не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Отмечается, что все медицинские организации региона полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля, в том числе с подозрением на новый коронавирус. «Обучены сотрудники этих учреждений, приемных отделений, службы скорой медицинской помощи. В регионе создана серьезная инфекционная служба, которая в свое время была подготовлена к чемпионату мира по футболу и прошла тестирования, в том числе по работе с особо опасными инфекциями. Создан мощный профильный коечный фонд: больше 350 коек работают в обычном режиме, при необходимости оперативно развертываются еще 170 коек. Есть ресурсы для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями, созданы запасы лекарственных препаратов», — добавили в пресс-службе.

Для профилактики заболеваемости решено «разместить в школьных электронных дневниках тематические памятки для учеников и их родителей».

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