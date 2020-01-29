В мэрии объяснились по поводу выделения 6 млн на вырубку деревьев

Власти Калининграда опубликовали разъяснения по поводу тендера на вырубку деревьев, опубликованного на портале госзакупок. Комментарий размещен на страницах горадминистрации в соцсетях.



Как неоднократно указывается в сообщении, вырубке подлежат только аварийные и сухостойные деревья, «чтобы они, не дай бог, во время очередного урагана никому не упали на голову». «В нашем техзадании всё строго, как в аптеке, чтобы отработать деньги, нужно провести: валку деревьев — 1076 куб.м, выкорчевать пней — 120 шт., обрезать сухих веток — 600 шт. А потом ещё и замазать срезы специальной краской, восстановить ландшафт и отвезти отходы на полигон ТБО. Так, на всякий случай об этом пишем, а то мало ли в чью-то голову на полном серьёзе закрадётся мысль, что мэрия занимается промышленной заготовкой древесины в городе. К сожалению, встречаются и подобные заблуждения», — говорится в публикации.

Отмечается, что 6 млн рублей, обозначенных в тендере, выделяются на полгода.

В 2019 году на вырубку было потрачено 13 млн рублей.