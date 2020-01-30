МИД приостановил для китайцев оформление электронных виз в Калининградскую область

МИД приостановил для китайцев оформление электронных виз в Калининградскую область
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Министерство иностранных дел РФ приостановило для граждан Китая оформление электронных виз для посещения, в том числе Калининградской области. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте МИДа.

Как отмечается в публикации, это связано со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации.

«Просим всех российских граждан, находящихся на территории Китайской Народной Республики, сообщить информацию и свои контактные данные (фамилия, имя и отчество, номер мобильного телефона, место и цель пребывания в Китае) Посольству Российской Федерации в Китайской Народной Республике по адресу электронной почты wuhanchina@mail.ru или по телефонам „горячей“ линии, указанным на интернет-сайте Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Предлагаем всем российским гражданам в КНР также зарегистрироваться в мобильном приложении „Зарубежный помощник“ МИД России. Информация не будет передаваться третьим лицам и требуется на случай необходимости экстренной связи», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. 

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