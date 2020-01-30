Мэрия: очередь в детсад среди детей старше 3 лет растет из-за приезжих

Очередь в детсад в Калининграде за год уменьшилась более чем на 800 человек. Об этом сообщила на заседании комиссии горсовета по соцполитике глава комитета по образованию Татьяна Петухова, передает корреспондент «Нового Калининграда».



На 1 января этого года в очереди находилось 14 тыс. 557 человек, на 1 января 2019 — 15 тыс. 381. «По итогам 2019 года мы дополнительно создали в системе дошкольного образования 845 мест», — рассказала Татьяна Петухова. Растет очередь только среди детей старше трех лет, в мэрии это связывают с большим числом приезжих из других регионов и районов Калининградской области. Сейчас своего места в детсаду ждут 400 таких дошкольников.