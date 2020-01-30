Суд отправил под арест пятерых полицейских по делу Ивана Голунова

Басманный районный суд Москвы на два месяца отправил под арест пятерых полицейских, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом сообщает «Медиазона».



Дениса Коновалова, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева арестовали до 29 марта 2020 года.

Среди арестованных полицейских не оказалось их бывшего начальника Андрея Щирова. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Щиров дал показания по делу и остался в статусе свидетеля. По информации агентства, полковник заверил, что не знал о планах подчиненных подбросить журналисту наркотики.

Уметбаев признал вину по эпизоду с превышением должностных полномочий. Он утверждает, что «нанес пощечину» Голунову. Сам журналист рассказывал, что Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок. Остальные обвиняемые отказались признать вину.

Полицейских задержали накануне, 29 января. Их доставили на допрос в Следственный комитет и предъявили обвинение по трем статьям УК — превышение должностных полномочий (пункты «а», «б» и «в» части 3 статьи 286 УК), фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (часть 3 статьи 303 УК) и незаконное хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК).

Напомним, журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова, известного своими антикоррупционными расследованиями, задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В пресс-релизе МВД, выпущенном после задержания, коллеги и друзья Голунова обнаружили подложные фотографии с «уликами», якобы найденными в квартире журналиста. Только один из снимков, опубликованных полицией, действительно был сделан дома у Голунова. В субботу, 8 июня, суд отправил журналиста под домашний арест. Случившееся вызвало общественный резонанс, 11 июня Голунова освободили от уголовного дела. Через несколько дней президент Владимир Путин отправил в отставку двух глав управлений МВД по Москве после прекращения дела. Позже в МВД заявили, что в действиях оперативников, которые работали над делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, выявлен «ряд нарушений».

14 января стало известно, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, которые задержали журналиста Ивана Голунова в июне прошлого года.