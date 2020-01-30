ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», — цитирует информагентство генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он назвал меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, «новым стандартом действий для таких ситуаций». Гебрейесуса считает, что у властей Китая есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса. При этом, по его словам, предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.

«Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации», — пояснил Гебрейесус.

В тоже время гендиректор ВОЗ подчеркнул, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет. «ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку» заболевания.