ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

Все новости по теме: Безопасность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», — цитирует информагентство генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он назвал меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, «новым стандартом действий для таких ситуаций». Гебрейесуса считает, что у властей Китая есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса. При этом, по его словам, предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.

«Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации», — пояснил Гебрейесус.

В тоже время гендиректор ВОЗ подчеркнул, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет. «ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку» заболевания.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter