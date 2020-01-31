В России выявили первых больных с коронавирусом

В России выявлены первые зараженные коронавирусом, оба заболевших являются гражданами Китая. Об этом сообщает в пятницу, 31 января,ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — сказала она.
Накануне ВОЗ объявила происходящее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.
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