Опрос: половина россиян считает, что Конституцию поправляют в интересах Путина

Лишь каждый пятый россиянин оказался хорошо осведомлен о намерении властей внести поправки в Конституцию РФ, которые инициировал президент Владимир Путин. Результаты соответствующего опроса в пятницу, 31 января, опубликовал «Левада-Центр».

В ходе опроса 20% заявили, что вообще впервые слышат о поправках в Конституцию, а 58% респондентов сказали, что «что-то слышали». Остальная часть оказалась хорошо осведомлена об этом.

При этом выяснилось, что почти половина россиян (47%) считают, что поправки вносятся в интересах Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года. Чуть меньше (44%) полагают, что это нужно для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны. С ответом затруднились 9%.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Ранее Путин внес законопроект о поправках в Конституцию. Его приняли в первом чтении.

Среди поправок есть предложение зафиксировать в Конституции статус Госсовета. Некоторые поправки, предложенные президентом, в частности, право инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного суда, вызвали неоднозначную реакцию.