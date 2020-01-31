Музею русской живописи Рустама Алиева разрешили вырубить деревья у Рыбной биржи

Музей русской живописи и прикладного искусства получил порубочный билет для работ на ул. Октябрьской. Ему разрешено вырубить 4 дерева, говорится на сайте горадминистрации.



Речь об участке с кадастровым номером 39:15:140201:84, который расположен рядом с зданием Рыбной биржи.

Также согласован проект компенсационного озеленения. Музей должен высадить два лесных бука пирамидальной формы и два остролистных клена штамбовой формы, судя по проекту, они появятся у фасада будущего музея со стороны Преголи.

Музей русской живописи на территории «Рыбной деревни-2» планирует построить генеральный директор АО «Молоко», коллекционер Рустам Алиев. Стоимость строительства бизнесмен оценивает в 1,5 млрд рублей.



В конце марта 2019 года на территории «Рыбной деревни-2» также начали строить многоквартирный жилой дом. Судя по разрешению на строительство, опубликованному на сайте областного агентства по градостроению, высота здания составит от пяти до восьми этажей.

