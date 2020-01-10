Алиеву разрешили построить музей на территории «Рыбной деревни-2»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
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Агентство по архитектуре и градостроению разрешило построить «Музей русской живописи и прикладного искусства» на территории «Рыбной деревни-2». Сведения о выдаче разрешения на строительство опубликованы на сайте правительства Калининградской области.

В частности, разрешено построить шестиэтажное здание площадью почти 17 тыс. кв. метров. Разрешение выдано в середине декабря и действует до октября 2022 года.

Музей русской живописи на территории «Рыбной деревни-2» планирует построить генеральный директор АО «Молоко», коллекционер Рустам Алиев. Стоимость строительства бизнесмен оценивает в 1,5 млрд рублей.

В конце марта на территории «Рыбной деревни-2» начали строить многоквартирный жилой дом. Судя по разрешению на строительство, опубликованному на сайте областного агентства по градостроению, высота строения составит от пяти до восьми этажей. Заказчиком строительства является ООО «Специализированный застройщик Эталонстрой». Согласно данным ЕГРЮЛ, руководители этой компании — Александр Качанович, известный как инициатор строительства апарт-отеля («стакана») на склоне в Светлогорске, и его давний бизнес-партнер Иван Логовой.

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