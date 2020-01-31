В РФ хотят во всех регионах запретить высаживать детей из общественного транспорта

В РФ хотят во всех регионах запретить высаживать детей из общественного транспорта
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В России планируется распространить на все регионы действующий пока только в 12 областях запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Об этом в пятницу заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, пишет «Интерфакс».

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — подчеркнул Турчак на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде, где в четверг был принят соответствующий законопроект.

Как уточняет информагентство, в марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).

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