ВОЗ: получать посылки из Китая безопасно

ВОЗ: получать посылки из Китая безопасно
Виталий Невар / Новый Калининград
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Получать посылки или письма из Китая безопасно. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет «Коммерсант».

В ВОЗ заверили, что люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться вирусом, поскольку коронавирусы не могут долго существовать на таких объектах, как письма или посылки.

Напомним, ВОЗ объявила происходящее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

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