Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами КНР

Первая смерть вследствие нового коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах. Как сообщает «Интерфакс», об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ВОЗ.



На Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя. «44-летний мужчина зарегистрирован как второй заразившийся новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении отделения организации по итогам брифинга с участием специалиста ВОЗ.

Известно, что оба зарегистрированных на Филиппинах носителя нового типа коронавируса — жители Уханя. «Госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средства индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с заболевшими», — отмечают в ВОЗ.

На 1 февраля было подтверждено 126 случаев завоза нового коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

30 января ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.