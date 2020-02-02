Коронавирус в России включен в список опасных заболеваний, в Приморье объявляют ЧС

Коронавирус в России включен в список опасных заболеваний, в Приморье объявляют ЧС
Виталий Невар / Новый Калининград
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Новый коронавирус 2019-nCoV внесен в России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства, сообщает РБК.

В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечается, что список дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)». Теперь в перечне содержится 16 заболеваний. Также в него входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, уже ввели режим ЧС.

Речь идет об Октябрьском и Хасанском районах Приморья, которые граничат с Китаем. Там созданы спецпункты, куда направляют прибывающих в страну китайцев. «Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах, обследуют на месте при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу 2019-nCoV. В случае положительной пробы их отправляют в карантин на 14 дней», — пишет издание.

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