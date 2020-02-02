Состоялся суд над калининградцем, избившим в подъезде нового кавалера своей экс-девушки

Состоялся суд над калининградцем, избившим в подъезде нового кавалера своей экс-девушки
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде осудили местного жителя, избившего нового кавалера бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Днем 7 июня 2019 года в подъезде дома на ул. Набережная Адмирала Трибуца у мужчины случился конфликт на почве ревности с новым другом бывшей сожительницы. Осужденный нанес последнему удары руками и ногами по голове и туловищу.

В судебном заседании калининградец полностью признал свою вину, раскаялся и просил «его строго не наказывать». Действия подсудимого квалифицированы судом по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 180 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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