Apple закрыла свои магазины в Китае из-за коронавируса

Apple закрыла свои магазины в Китае из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград

Компания Apple прекратила розничные продажи своей продукции в материковой части Китая на фоне распространения вирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает «Медуза».

«Магазины Apple, а также корпоративные офисы и контакт-центры в Китае не будут работать до 9 февраля, говорится в сообщении компании, которое приводит CNBC», — пишет издание.

По данным «Медузы», по состоянию на 1 февраля от вирусной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли уже 259 человек. Число заболевших достигло порядка 12 тысяч человек.
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