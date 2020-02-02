Apple закрыла свои магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple прекратила розничные продажи своей продукции в материковой части Китая на фоне распространения вирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает «Медуза».
«Магазины Apple, а также корпоративные офисы и контакт-центры в Китае не будут работать до 9 февраля, говорится в сообщении компании, которое приводит CNBC», — пишет издание.По данным «Медузы», по состоянию на 1 февраля от вирусной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли уже 259 человек. Число заболевших достигло порядка 12 тысяч человек.
Комментарии к событию