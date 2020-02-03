Алиханов обещает оставшимся без денег субподрядчикам онкоцентра юрпомощь

Правительство Калининградской области обещает юридическую помощь фирмам, которые не получили денег при строительстве онкологического центра в Родниках. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
Один из пользователей пожаловался чиновнику, что строителям еще не выплатили зарплату за ноябрь. Алиханов в свою очередь сообщил, что проблема решается.
«Проведено совещание со всеми субподрядчиками, правительство оказывает всю необходимую юридическую поддержку для погашения долгов подрядчика перед своими контрагентами», — написал глава региона.
Как ранее стало известно, срыв строительства онкоцентра в Калининградской области причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб. Контракт на возведение объект расторгнут с московской фирмой «Артель». В Арбитражный суд Калининградской области от субподрядчиков поступило 17 исков на общую сумму 65 млн руб.
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