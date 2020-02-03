Алиханов обещает оставшимся без денег субподрядчикам онкоцентра юрпомощь

Правительство Калининградской области обещает юридическую помощь фирмам, которые не получили денег при строительстве онкологического центра в Родниках. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

Один из пользователей пожаловался чиновнику, что строителям еще не выплатили зарплату за ноябрь. Алиханов в свою очередь сообщил, что проблема решается.

«Проведено совещание со всеми субподрядчиками, правительство оказывает всю необходимую юридическую поддержку для погашения долгов подрядчика перед своими контрагентами», — написал глава региона.