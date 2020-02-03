Синоптики ожидают в Калининградской области ночные заморозки

На территории Калининградской области на неделе ожидается небольшое похолодание, по ночам возможны заморозки. Соответствующие данные публикуют гидрометологические службы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, с понедельника и до конца недели дневная температура будет колебаться в пределах +3-5°. По ночам температура будет 0° или чуть ниже. В ночь на среду температура опуститься до −2°. В течение недели возможны небольшие кратковременные осадки, иногда со снегом.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует похожие данные. При этом прогнозируется постепенное похолодание в дневное время.

Cогласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в понедельник, среду, пятницу и субботу будет солнечно, во вторник и четверг прогнозируются незначительные дожди. В течение недели будет постепенно холодать. Так, если в понедельник днем будет около 5°, то в субботу — +1°.