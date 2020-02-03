Количество жертв коронавируса превысило число жертв вспышки пневмонии начала 2000-х

Количество жертв коронавируса превысило число жертв вспышки пневмонии начала 2000-х
Виталий Невар / Новый Калининград
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Количество погибших от коронавируса в Китае превысило число жертв вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.

По данным 3 февраля, коронавирусом в Китае заразились 17 тыс. 238 человек, при этом человек 361 умер. Атипичной пневмонией с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года заразились около 8 тыс. 500 человек, а умерли 349.

Между тем, более 480 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели и выписались из больницы.

Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

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