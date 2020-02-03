В Гидрометцентре уточнили, сколько продлится похолодание

В Гидрометцентре уточнили, сколько продлится похолодание
Виталий Невар / Новый Калининград
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Гидрометцентр РФ ожидает в европейской части страны похолодание, но оно продлится недолго. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора службы Романа Вильфанда.

По его словам, к вечеру понедельника вся европейская территория России окажется на западной периферии ложбины низкого давления. Прогнозируются морозы. В Москве на неделе температура может опуститься до −12 градусов.

Однако, по предварительным прогнозам, с 9 или 10 февраля начнет постепенно теплеть. На следующей неделе дневная температура будет около нуля градусов.

Напомним, в Калининградской области на это неделе прогнозируются небольшие ночные заморозки.

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