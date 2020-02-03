Власти: выстроилась очередь калининградцев, желающих жениться 20 и 22 февраля

Власти: выстроилась очередь калининградцев, желающих жениться 20 и 22 февраля
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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20 и 22 февраля ЗАГС в Калининграде будет работать на пределе своих возможностей из-за наплыва желающих зарегистрировать брак в «красивую дату» (20.02.2020 и 22.02.2020). Об этом сообщает администрация Калининграда на своей странице в Facebook.

«Дело в том, что калининградские молодожёны оказались чересчур суеверными, поэтому выстроились в очередь, чтобы сыграть свадьбу непременно в один из этих дней. А мы можем зарегистрировать лишь 40 пар в день, поэтому „осчастливить“ всех „нумерологов“ не получится», — отмечают в администрации.

Ранее в Грибоедовском загсе в Москве решили регистрировать браки ночью. В ночь на воскресенье, 2 февраля, в загсе расписались восемь пар молодоженов.


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