В Калининграде закрыта на карантин еще одна школа

По состоянию на утро вторника, 4 февраля, в областном центре закрыты на карантин 2 школы — N11 и 44. Об этом стало известно во вторник на оперативном совещании в администрации Калининграда, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Для учеников первых классов этих школ начались недельные каникулы, которые пришлось сместить. Также учебный процесс прерван в 29 классах ещё 9 школ. В детсадах ситуация лучше: на данный момент закрыты отдельные группы в трех из них, отметила начальник управления образования Татьяна Петухова. Карантин объявляется в случае, если заболели более 20% учеников или дошкольников.

Накануне сообщалось, что карантин объявлен в школе N 11 и 20 отдельных классах других школ.