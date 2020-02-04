В Калининграде закрыта на карантин еще одна школа

В Калининграде закрыта на карантин еще одна школа
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Грипп

По состоянию на утро вторника, 4 февраля, в областном центре закрыты на карантин 2 школы — N11 и 44. Об этом стало известно во вторник на оперативном совещании в администрации Калининграда, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Для учеников первых классов этих школ начались недельные каникулы, которые пришлось сместить. Также учебный процесс прерван в 29 классах ещё 9 школ. В детсадах ситуация лучше: на данный момент закрыты отдельные группы в трех из них, отметила начальник управления образования Татьяна Петухова. Карантин объявляется в случае, если заболели более 20% учеников или дошкольников.

Накануне сообщалось, что карантин объявлен в школе N 11 и 20 отдельных классах других школ.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter