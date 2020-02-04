Алиханов: Гольдман работал эффективно, но были определенные нарекания

Алиханов: Гольдман работал эффективно, но были определенные нарекания
Гарри Гольдман. Виталий Невар / Новый Калининград
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Причиной отставки вице-премьера Гарри Гольдмана стала совокупность различных причин. Об этом журналистам во вторник, 4 февраля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

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«По совокупности. Много всего. Я знаю, что многие уважаемые и не очень люди в городе говорят, что это чуть ли не их личная заслуга. Есть один тоже известный всем предприниматель, который говорит об этом. Ну не могу никого разочаровывать, пусть каждый думает, что в этом есть какая-то их заслуга, если им так нравится. Гарри Митевич достаточно эффективно, долго работал с нами и многие проекты реализовывал, но были и определенные, скажем так, нарекания, по итогу которых мы и решили с ним расстаться. Мне задавали вопрос относительно того, все-таки это мое решение или его заявление, но мне кажется, что Гарри Митевич не сделал ничего такого из тех претензий, которые у меня были, по которым его можно было бы увольнять по статье. Поэтому мы с ним расстались полюбовно по его заявлению», — сказал журналистам губернатор.

Об уходе Гольдмана с должности стало известно 23 декабря 2019 года. Его обязанности было решено перераспределить между членами правительства области.

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