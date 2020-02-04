Кутин: у нас чем лучше дорога, тем чаще водитель нарушает ПДД

Низкая дисциплина водителей по статистике является главной причиной ДТП в областном центре. Из-за нее в 2019 году произошло 515 дорожных аварий (92% от общего количества). При этом ремонт проезжей части ситуацию с водительской дисциплиной только ухудшает, заявил на оперативном совещании в мэрии во вторник начальник комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Низкая дисциплина водителей по статистике является главной причиной ДТП в областном центре. Из-за нее в 2019 году произошло 515 дорожных аварий (92% от общего количества). При этом ремонт проезжей части ситуацию с водительской дисциплиной только ухудшает, заявил на оперативном совещании в мэрии во вторник начальник комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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