Кутин: у нас чем лучше дорога, тем чаще водитель нарушает ПДД

Кутин: у нас чем лучше дорога, тем чаще водитель нарушает ПДД
Виталий Невар / Новый Калининград
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Низкая дисциплина водителей по статистике является главной причиной ДТП в областном центре. Из-за нее в 2019 году произошло 515 дорожных аварий (92% от общего количества). При этом ремонт проезжей части ситуацию с водительской дисциплиной только ухудшает, заявил на оперативном совещании в мэрии во вторник начальник комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Вы проводили анализ, каким образом мероприятия по реконструкции конкретных улиц повлияли на аварийность на этих участках? То есть, в идеале у нас, конечно, после того, как улица реконструирована, отремонтирована, аварийность должна снижаться, улица должна становиться безопаснее», — обратился к Кутину глава аппарата мэрии Сергей Воропаев. Тот ответил, что анализ как раз производится — именно поэтому решено вернуть шумовые полосы на улицу Горького. «Что касаемо той закономерности, о которой вы говорите, она, к сожалению, имеет место быть, у нас чем лучше дорога, тем быстрее водитель по ней едет и тем чаще нарушает правила дорожного движения. И мы, отремонтировав дорогу, потом думаем, как ограничить скорость принудительно на этой дороге», — добавил глава комитета.
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