Литовская разведка увидела риски в поездках в Калининград по электронным визам

Литовская разведка увидела риски в поездках в Калининград по электронным визам
Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
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Литовская разведка считает, что система бесплатных виз в Россию повышает риски для госбезопасности Литвы. Об этом во вторник, 4 февраля, пишет «Delfi» со ссылкой на отчет Департамента госбезопасности Литвы.    

«Упрощение визового режима и растущий в связи с этим поток иностранцев, путешествующих в Россию, создает особо благоприятные условия для российских разведслужб», — говорится в докладе.

Утверждается, что информация о прибывающих в Россию туристах российская разведка получает одновременно с тем, как иностранец подает заявление на получение визы. Среди прибывающих российские спецслужбы ищут лиц, которые бы могли обладать ценной информацией, либо, являются уязвимыми. Особое внимание уделяется бывшим и нынешним политикам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, журналистам.

Литовские власти советуют гражданам страны избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, избегать брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства.     

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