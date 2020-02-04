Опубликованы эскизы витражей для кирхи в Славске (фото)

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Подрядчик, занимающийся реконструкцией кирхи Хайнрихсвальде в Славске, подготовил эскизы витражей алтарной части. Иллюстрации опубликованы на странице городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

Реконструкцией занимается московская компания «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» («СНРППМ»). Согласно проектной документации, подрядчик должен до конца 2021 года завершить работы по «приспособлению объекта культурного наследия регионального значения <...> для современного использования под культурно-исторический центр». Цена контракта составляет 139 млн. руб.

Напомним, что на ремонтно-восстановительные работы кирхи в бюджете области на 2020 год заложено 50 млн рублей.

В 2014 году власти области выделили 6 млн рублей на проект ремонта кирхи, которая на тот момент находилась в собственности РПЦ. Позже объект культурного наследия был передан в безвозмездное пользование муниципалитету.

В августе 2019 года губернатор предложил защитникам памятников скидываться на их восстановление.


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