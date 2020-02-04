Пользователи Windows 10 пожаловались на «экран смерти» после обновления системы

Пользователи Windows 10 пожаловались на появившийся «экран смерти». Проблемы с этим начались после вышедшего недавно обновления системы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Windows Latest.

Как отметили в издании, сбои в работе компьютера у авторов жалоб начались после обновления KB4532695, которое должно было исправить ошибки в меню «Пуск». У одних пользователей начал появляться «синий экран смерти» на устройствах, а у других — отключился звук, а также серьезно снизилась скорость загрузки файлов из интернета.

«В некоторых случаях проблему можно решить перезагрузкой или „чистой“ установкой системы, однако лучше отложить обновление KB4532695 и дождаться выпуска его исправленной версии в следующем месяце», — рассказали о способах борьбы с неполадками в издании.

Напомним, в январе компания предупреждала пользователей о том, что корпорация Microsoft прекращает поддержку операционной системы (ОС) Windows 7. Тогда специалисты говорили, что компания сконцентрируется на доработке и актуализации Windows 10.