Прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование

Прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Давление на СМИ

Прокуратура Западного округа Москвы принесла свои извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Как отметили в издании, в конце января Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что ему до сих пор не принесли официальных извинений за задержание. Затем адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал, что Генпрокуратура не стала извиняться перед Голуновым за незаконное уголовное преследование, направив этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — процитировали в издании релиз ведомства.

В Москве 6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, занимающегося расследованиями о коррупции, задержали полицейские. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест.

Инцидент вызвал общественный резонанс, а уже 11 июня Голунова освободили от уголовного дела. Через несколько дней президент Владимир Путин отправил в отставку двух глав управлений МВД по Москве после прекращения дела.

В конце января столичный суд на два месяца отправил под арест пятерых полицейских. По версии следствия, именно они подбросили наркотики Голунову.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter