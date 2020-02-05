Прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование

Прокуратура Западного округа Москвы принесла свои извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру России.



Как отметили в издании, в конце января Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что ему до сих пор не принесли официальных извинений за задержание. Затем адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал, что Генпрокуратура не стала извиняться перед Голуновым за незаконное уголовное преследование, направив этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — процитировали в издании релиз ведомства.

В Москве 6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, занимающегося расследованиями о коррупции, задержали полицейские. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест.

Инцидент вызвал общественный резонанс, а уже 11 июня Голунова освободили от уголовного дела. Через несколько дней президент Владимир Путин отправил в отставку двух глав управлений МВД по Москве после прекращения дела.

В конце января столичный суд на два месяца отправил под арест пятерых полицейских. По версии следствия, именно они подбросили наркотики Голунову.