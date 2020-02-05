Суд: Black Star Burger требовали с владельца помещения на Ленинском 17 млн

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск калининградской бургерной Black Star Burger («Вест Плюс») к предпринимателю Виолетте Назаровой, которой принадлежит помещение на Ленинском проспекте, где раньше находилось заведение, 16,5 млн руб. понесенных расходов. Также рестораторы требовали с рантье компенсировать арендные платежи в размере 450 тыс руб. в месяц, начиная с июля 2019 года.



Как видно из решения суда, Black Star Burger требовали деньги с арендодателя за то, что он якобы своевременно не обеспечил необходимую электрическую мощность. Согласно договору, арендодатель должен был обеспечить при необходимости увеличенную мощность (180 кВт) в течение двух месяцев. Бургерная, согласно решению суда, не информировала владельца помещения о нарушениях работы вентиляции или отключении электроэнергии в помещении.

В апреле 2019 года бургерная попросила обеспечить ей повышенную электромощность (с декабря 2018 года была доступна мощность 140 кВт), к августу владелец помещения увеличил предельную мощность до 200 кВт.

Свидетель бургерной в ходе процесса отметил, что проектировал и сооружал вентиляцию в заведении, поскольку были проблемы с вытяжкой, но не смог пояснить, чем объяснялась неудовлетворительная работа системы вентиляции после увеличения электрической мощности в помещении до 200 кВт.

Как пояснил другой свидетель, если бы Black Star Burger хоть раз бы превысила максимальную допустимую мощность, то сработали бы аппараты защиты (плавкие вставки). «Поскольку ни одного случая срабатывания аппаратуры защиты в процессе жизнедеятельности электроустановок истца не зафиксировано, следовательно, истец не превышал разрешённую и имеющеюся в использовании мощность, поэтому проблем, связанных с мощностью электроснабжения, в помещении не было», — отмечается в решении суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В марте Ленинградский районный суд города Калининграда оштрафовал владельца кафе Black Star Burger за нарушения санитарного законодательства.

Сотрудники ведомства установили, что Black Star Burger загружал товары в кафе со двора жилого дома под окнами жителей, что нарушает санитарные нормы. Также специалисты Роспотребнадзора выявили отсутствие в кафе автономной канализации и превышение допустимого для ночного времени уровня шума от работы вентиляционного и технологического оборудования.

Кафе быстрого питания Black Star Burger открылось в Калининграде в январе. Заведение находилось в жилом доме на Ленинском проспекте. Одним из владельцев сети Black Star Burger является российский рэп-исполнитель Тимати. Спустя год работы на Ленинском проспекте было объявлено о переезде ресторана на площадь Победы.