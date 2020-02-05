В Калининграде отправили на карантин по коронавирусу 9 туристов, вернувшихся из Китая

Девять жителей Калининградской области, вернувшихся из Китая, помещены под карантин. Об этом сообщает в среду, 5 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.



Все помещенные под карантин были в КНР в турпоездке. «Первичных признаков коронавируса у них нет. Но на 14 дней они помещены под карантин, который пройдет в домашних условиях», — рассказали в управлении со ссылкой на его руководителя Елену Бабуру. По ее словам, ежедневно к пациентам будет приходить участковые врачи для мониторинга состояния их здоровья.

По информации Бабуры, под карантин подпадают абсолютно все, кто побывал в Китае. В понедельник, 3 февраля главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сотрудники ее ведомства имеют право госпитализировать или изолировать всех с подозрением на новый коронавирус.