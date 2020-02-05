Бабура: все прибывающие из Китая калининградцы попадают под карантин

Все прибывающие из Китая жители Калининградской области в обязательном порядке помещаются на двухнедельный карантин. Об этом во вторник, 4 февраля, на совместном заседании комитетов Калининградской торгово-промышленной палаты по торговле и малому бизнесу заявила глава регионального управления Роспотребнадзора, Елена Бабура.



«В ежедневном режиме поступает информация о прибытии российских граждан на территорию Калининградской области, которые по тем или иным причинам были в Китайской народной республике. Там они были по причине туризма, профессиональной какой-то работы. Они все по постановлению главного государственного санитарного врача РФ <...> помещаются под карантин, под ограничительные мероприятия. Все граждане, прибывшие на территорию области из Китая, должны находиться под медицинским наблюдением. 14 дней на больничном листе», — сказала Бабура.

По ее словам, Роспотребнадзор будет выдавать постановление об отстранении калининградцев, посетивших Китай, от работы на время карантина, чтобы они находились дома. Сами граждане будут предупреждаться об ответственности за возможное распространение инфекционного заболевания при нарушении карантина.